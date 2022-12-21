قالت هيئة تمثل المطارات الأوروبية إنها عدلت توقيت التوقعات بالتعافي الكامل في أعداد المسافرين على الخطوط الجوية في أوروبا إلى عام 2025 من 2024، في مراجعة للنظرة المتفائلة للقطاع بعد جائحة فيروس كورونا.

وتنذر تصريحات المجلس الدولي للمطارات في أوروبا بتوقعات حذرة "تفوق سلبياتها الإيجابيات" وسط مخاوف أوروبا من ركود يلوح في الأفق واستمرار محاربة التضخم الذي يزيد على عشرة بالمئة بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأشارت تقارير هذا الشهر إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يكون قد بلغ ذروته ولكنه سينحسر ببطء شديد لدرجة أنه قد يستغرق سنوات قبل أن يعود إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.

وكان محللون توقعوا في وقت سابق أن يستمر المستهلكون في رحلات قضاء العطلات، حتى في الوقت الذي يعانون فيه من ارتفاع تكاليف المعيشة.

لكن المجلس الدولي للمطارات في أوروبا وجهات أخرى يقولون إنه لا تزال هناك ضبابية، بما في ذلك التعافي البطيء للسفر بغرض الأعمال والمزيد من الاضطرابات الاقتصادية المفاجئة، والتي يمكن أن تؤثر على القطاع. وبالنسبة للمطارات على وجه الخصوص، من الممكن أن تشكل الرسوم الحكومية عاملا مزعجا.

وقال أوليفييه يانكوفيتش المدير العام للمجلس "نتوقع الآن أن يستمر تعافي حركة المسافرين مع تأجيل عودة المطارات الأوروبية إلى حيث كانت قبل كوفيد-19 إلى عام 2025.

وأضاف "نتوقع أن تتجاوز عدة مطارات -خاصة تلك التي تعتمد في الغالب على السياحة- حجم الركاب قبل الجائحة في وقت قريب ربما العام المقبل. لكن الكثير من الأسواق الأخرى لن تسير بمثل هذه الخطى الجيدة وستستغرق وقتا أطول للتعافي".