أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن عدد المشروعات الجديدة تراجع بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 427ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 1ر2% إلى ما يعادل 434ر1 مليون وحدة سنويا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، إلى ما يعادل 415ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 425ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 2ر11% إلى ما يعادل 342ر1 مليون وحدة سنويا بعد تراجعه بنسبة 3ر3% إلى ما يعادل 512ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر السابق.

وتعتبر تراخيص البناء مؤشرا على الطلب المستقبلي على المساكن في السوق الأمريكية. كان المحللون يتوقعون تراجع العدد بنسبة 7ر3% إلى 47ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل 526ر1 مليون وحدة خلال الشهر السابق.