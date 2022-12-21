أعلنت المفوضية الأوروبية، أن التنازلات التي قدمتها شركة "أمازون" العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، لوقف استخدام البيانات من المنافسين لإنهاء تحقيق مكافحة الاحتكار، صارت ملزمة قانونا.

وقالت مارجريته فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، في بيان لها إن "أمازون" سيتعين عليها أيضا "تغيير العديد من الممارسات التجارية"، التي تشمل برنامج "برايم" الخاص بالشركة، ومنصة "باي بوكس".

وتدير الشركة الأمريكية سوقا يمكن من خلاله أن يقوم البائعون المستقلون ببيع المنتجات إلى العملاء بصورة مباشرة. كما تتنافس "أمازون" مع البائعين.

ونتيجة لذلك، فإن "أمازون" لديها إمكانية الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات بشأن أنشطة البائعين المستقلين، التي تتضمن بيانات غير عامة، ما دفع أعلى هيئة مراقبة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى التحقيق في الامر.

وقالت المفوضية إنه بغرض إنهاء التحقيق، أمازون التزمت "بعدم استخدام البيانات غير العامة المتعلقة بأنشطة البائعين المستقلين في سوقها، أو المشتقة منها، لأعمال التجزئة الخاصة بها".