أظهرت بيانات اقتصادية تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب الأداء الضعيف في الرقائق والأجهزة المحمولة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات صادرة من هيئة الجمارك الكورية القول إن قيمة الصادرات الكورية الجنوبية بلغت 6ر33 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي بتراجع بنسبة 8ر8% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 8ر36 مليار دولار.

وبحسب المنتج، تراجعت الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة بنسبتي 3ر24% و8ر44% % إلى 58ر5 مليار دولار و906 ملايين دولار على الترتيب وفقا للبيانات.

وانخفضت الصادرات من الصلب وقطع الغيار بنسبتي 4ر17% و3ر3% إلى 59ر2 مليار دولار و21ر1 مليار دولار على الترتيب.

وعلى النقيض من هذا، ارتفعت صادرات السيارات والمنتجات البترولية بنسبتي 2ر45% و1ر27% إلى 9ر2 مليار دولار لكل فئة.

في المقابل زادت الواردات الكورية الجنوبية بنسبة 9ر1% خلال الفترة نفسها إلى 40 مليار دولار مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4ر9 مليار دولار، مقابل عجز قيمته 4ر2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وأيضا عجز قدره 3ر4 مليار دولار في الفترة نفسها من الشهر الماضي.

ووصل العجز التجاري التراكمي منذ بداية العام الحالي حتى يوم 20 كانون الأول/ديسمبر إلى 9ر48 مليار دولار ليرتفع إلى مستوى قياسي سنوي على الإطلاق، وهو أعلى بمقدار أكثر من الضعف من الرقم القياسي في العجز التجاري البالغ 6ر20 مليار دولار في عام .1996

وبالتالي، من المرجح أن تسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا سنويا لأول مرة منذ 14 عاما منذ أن سجلت عجزا تجاريا قدره 2ر13 مليار دولار في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.