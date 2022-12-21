يحظى ذوو الاحتياجات الخاصة من منطلق شرعي وانساني برعاية خاصة من الدولة بعد ان سنت لهم العديد من القوانين التي تحفظ حقوقهم وتعوضهم عما فقدوه .

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس ادارة «المنابر القرآنية» د.محمد الشطي: خصصت لهذه الفئة اربع حلقات قرأنية يتلقون فيها تحفيظ القرآن وتلقي العلوم الشرعية من خلال حلقتين لفئة الصم رجالا ونساء ويتعلمون فيهما القرآن بلغة الاشارة، وحلقتين للمكفوفين والمكفوفات يحفظون فيهما القرآن بطريقة برايل، وذلك ضمن مشروع مواهب القلوب الذي يضم الآن 137 طالبا وطالبة يستفيدون من هذه الخدمة القرآنية .

وأشاد د.الشطي بالتفاعل الاجتماعي مع حلقات جمعية المنابر القرآنية، واعدا بإضافة المزيد من الحلقات والمشاريع القرآنية لاستيعاب الراغبين في الانضمام الى المواكب القرآنية من خلال هذه الجمعية المباركة .

وشكر الشطي جميع الداعمين من المتبرعين والمحسنين وأهل الخير الذين ضربوا مثلا طيبا في البذل والعطاء لخدمة كتاب الله تعالى، للتأكيد على الطبيعة الايمانية لاهل الكويت الذين لم يألو جهدا في دعم اهل القرآن ومحبتهم ابتغاء وجه الله تعالى .