قدم بنك برقان رعايته للنسخة الثامنة عشرة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات، والذي احتضنه معرض الكويت الدولي في مشرف من 14 حتى 19 الجاري.



وكجزء من التزام بنك برقان المستمر لتوفير كل الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، ساهم البنك في توفير جهاز الـ «كي نت» لتسهيل تسوق زوار المعرض.



كما شهدت رعاية بنك برقان تعاونا وثيقا مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة، من أجل عمليات تحصيل الرسوم والحفاظ على أعلى مستوى من الراحة للمشاركين في المعرض من جميع الدول. إضافة إلى ذلك، تواجد موظفو البنك لعرض منتجاته وخدماته للزوار والرد على استفساراتهم بكل ما يخص المنتجات والخدمات البنكية.



واستضافت النسخة الـ 18 من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات مجموعة من أهم وأبرز عروض التصميم العصرية المبتكرة في عالم المجوهرات، كما شكل المعرض فرصة مهمة للتجار والمصممين ومحبي المجوهرات، على حد سواء، لمواكبة والاطلاع على أحدث التوجهات والتصاميم في السوق والتعرف إلى آخر التطورات في هذه الصناعة الراقية، والتواصل بشكل مباشر لتكوين علاقات تجارية ناجحة.