

مفعول سحري لثلاث فواكه تساعدنا على النوم ليلاً



النوم أمر حيوي لصحتنا ورفاهيتنا، خاصة في فصل الشتاء عندما نكون عرضة للعديد من الأمراض الموسمية. ورغم ذلك، يجد الكثير من الناس صعوبة في النوم مرة واحدة على الأقل في حياتهم، لذلك، شارك أحد الخبراء بعض الوجبات الخفيفة الصحية لتناولها قبل التوجه إلى الفراش، والتي يمكن أن تساعد في الحصول على قدر كاف من النوم.

وأوصى الباحث في BestMattress-Brand.org، راي سوبيرنو، بتناول الكرز الحامض وفاكهة الكيوي والموز عند محاولة تحسين النوم. وتحتوي كل ثمرة على العديد من العناصر الغذائية التي تحفز على النوم، وفقا للدراسات.



الكرز الحامض: أوضح سوبيرنو أنه «عثر على فوائد عظيمة للكرز الحامض أو عصير الكرز الحامض في الدراسات على النوم. وفي إحدى الدراسات تم اكتشاف أن تناول كوبين من عصير الكرز الحامض يوميا أدى إلى القدرة على النوم بشكل أسرع، وزيادة وقت النوم بشكل عام، وتقليل الاستيقاظ بشكل ملحوظ.

وبالتالي، فإن النتيجة هي زيادة كفاءة النوم بشكل عام. وتم الإبلاغ عن نفس التأثيرات في اختبارات أخرى أيضا».

وقد تأتي الفوائد المذكورة في هذه الدراسات من حقيقة أن الكرز الحامض يحتوي على تركيزات أعلى من الميلاتونين، وهو هرمون ينظم إيقاع الساعة البيولوجية (العملية الداخلية الطبيعية التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ) وتعزز النوم الصحي.



فاكهة الكيوي: قال سوبيرنو: «بالإضافة إلى قيمته الصحية، يقال إن الكيوي يتمتع بميزات تحفز على النوم، ما يسمح لأولئك الذين يأكلونه قبل النوم بالنوم بشكل أسرع ولمدة أطول.

وقد تم الافتراض بأن القدرة العالية لمضادات الأكسدة ومحتوى السيروتونين والفولات الموجودة في فاكهة الكيوي قد تساهم في فوائد النوم المرصودة لاستهلاك فاكهة الكيوي».



ويمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك أيضا إلى أعراض الأرق والتعب، وبالتالي فإن مستويات حمض الفوليك في الكيوي يمكن أن تحسن نوعية النوم لأولئك الذين يعانون من ظروف النوم.

كما تم اقتراح أن مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات الموجودة في الكيوي، مثل فيتامين C والكاروتينات، قد تكون مسؤولة جزئيا عن آثار الفاكهة المعززة للنوم أيضا.



الموز: يوضح سوبيرنو أنه «إلى جانب كونه مصدرا جيدا للماغنيسيوم وفيتامين B6 والبروتين، فإن الموز معروف على نطاق واسع باحتوائه على الكثير من البوتاسيوم.

إن هرمونات السيروتونين والميلاتونين التي يتم إنتاجها نتيجة لهذه العناصر الغذائية، هي المفتاح للنوم بشكل أسرع والبقاء نائمين لفترة أطول.

والتربتوفان، حمض أميني مهم يمكن العثور عليه في الموز، وثبت أنه يحسن نوعية النوم. وبما أن التريبتوفان لا يمكن أن ينتجه الجسم، فإن تناول الموز يساعد على زيادة مستويات الأحماض الأمينية».

المصدر: «إكسبريس»

