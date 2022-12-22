ما المدة التي يستمر فيها مرضى الإنفلونزا بنشر العدوى؟



تعرف الإنفلونزا بأنها مرض تنفسي شديد العدوى ينتشر بشكل كبير خلال فصلي الخريف والشتاء. ويمكن للمصابين بالإنفلونزا أن ينقلوا المرض إلى الآخرين بشكل أساسي عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو التحدث مع المصابين بالفيروس.

ووفقا للخبراء يمكن أن يصاب الشخص بالإنفلونزا عن طريق لمس الأسطح أو أي شيء آخر يحمل فيروس الإنفلونزا ثم لمس الفم أو الأنف أو ربما العينين. ومع ارتفاع حالات الإصابة الشديدة بالمرض، خلال هذه الفترة، وإذا كنت ممن تعرضوا للإصابة بالانفلونزا هذا الشتاء، فقد تتساءل عن المدة التي ستكون فيها معديا.

قد تكون معديا لأكثر من أسبوع منذ الإصابة، أي بدءا من اليوم السابق لظهور الأعراض. وينص موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على الويب، على ما يلي: «يمكنك نشر الإنفلونزا ابتداء من يوم واحد قبل بدء الأعراض ولمدة ثلاثة إلى سبعة أيام أخرى.

والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يكونون معدين لبضعة أيام أطول (لمدة تزيد على سبعة أيام)». وتضيف الهيئة الصحية أيضا أن «من المرجح أن تنقل العدوى للآخرين في الأيام الخمسة الأولى» ولذلك، من الضروري اتباع الإرشادات الخاصة بإيقاف الانتشار.

وإذا كنت تشعر بتوعك أو كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول إنه من الأفضل أن تحاول البقاء في المنزل إلى أن تصبح على ما يرام.



المصدر: «مترو»