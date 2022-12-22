تعيش الفنانة إيمي سمير غانم، حالة من الحزن كلما استعادت بالذاكرة والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وأعربت عن حزنها الشديد في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على «انستغرام»، مؤكدة أنها تشعر بالاحتياج إليهما بشدة، إضافة إلى التوتر والضغط الذي تعيشه.



ونشرت إيمي، صورة لوالديها، وكتبت: «محتاجة ليهم أوي، حاسة بتوتر وضغط غير عادي، بحاول أتعايش بس بصراحة الموضوع صعب ومطول أوي، بنزل وأتصور وأشوف ناس وأصحاب، الحمد لله، بس بصراحة أرجع بالليل أشد في شعري، وصورتهم دي بتخليني مش أعيط، أنا ممكن أصرخ لوحدي، أرجو الدعاء ليهم وليا، (رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)».