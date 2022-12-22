عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي القادم 2023/2024، أعلن وكيل التعليم العام أسامة السلطان عن البدء بتلقي طلبات النقل الداخلي والخارجي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2 يناير المقبل حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2023 وذلك للفئات التالية «مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد ـ موجه فني رئيس قسم ـ مشرف فني- معلم ـ محضر علوم»، لافتا إلى أنه لن يتم قبول أي طلب نقل بعد هذا التاريخ.



وقال السلطان في نشرة أصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: حرصا من قطاع التعليم العام على تسهيل عملية تسجيل طلبات النقل وسهولة متابعة حالة الطلب يسجل طالب النقل رغبته بالنقل (الداخلي والخارجي) عن طريق موقع وزارة التربية ـ قائمة الخدمات الإلكترونية ـ منصة الخدمات الإلكترونية، وذلك حسب نوع الطلب، بحيث يتم اختيار المدارس أو المرحلة المطلوب النقل إليها في حال النقل الداخلي، ويسجل المناطق التعليمية، أو إدارة التعليم الديني أو التربية الخاصة أو التعليم الخاص، في



حال طلب النقل الخارجي.



وأضاف السلطان في نشرته «يمكن تسجيل أكثر من طلب في أن واحد (نقل خارجي وداخلي) ويمكن تسجيل طلب نقل خارجي إلى مدارس (إدارة التعليم الخاص) للفئات التالية:



ـ مدير مدرسة جميع المراحل الدراسية، - مدير مدرسة مساعد لجميع المراحل (عدا رياض الأطفال)، وفي حال رغبة المعلمين التابعين للفصول الخاصة والحاصلين على مسمى (معلم بطيئي التعلم/ معلم داون) بالنقل إلى منطقة تعليمية أخرى، ضرورة إحضار موافقة خطية من المنطقة التعليمية الحالية والمنطقة التعليمية المطلوب النقل إليها إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ليتسنى إصدار قرار النقل.



لا يعتد بأي طلب نقل غير مسجل خلال المواعيد المحددة لتسجيل طلبات النقل.



في حال وجود رغبتين للنقل (خارجي/ داخلي)، فإنه بعد إصدار قرار النقل الخارجي يتم إلغاء طلب النقل الداخلي المسجل بين مدارس ومراحل المنطقة التعليمية لطالب النقل حيث يتم اعتماد النقل الخارجي، مشيرا إلى انه في حال الرغبة بإلغاء طلب النقل الخارجي المسجل، يتعين على طالب النقل الحضور (شخصيا) إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بديوان عام الوزارة لتقديم طلب إلغاء النقل وذلك للأهمية، ولن يعتد بأي نموذج طلب إلغاء نقل صادر من مركز العمل أو أي جهة أخرى.



علما بأنه لن يتم إلغاء طلب النقل الخارجي في حال صدور القرار. ويتم استقبال طلبات «إلغاء» النقل الخارجي لدى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بدءا من يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 حتى الخميس الموافق 29 يونيو 2023 وعلى مدير المدرسة الإيعاز لمن يلزم بتوقيع جميع العاملين بالمدرسة من هيئة تعليمية وإشرافية ومحضري العلوم (بالاطلاع والعلم) على بنود هذه النشرة وذلك للأهمية على موجهي العموم الإيعاز للموجهين الأوائل بتعميم هذه النشرة على جميع الموجهين الفنيين بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص.



من جانب آخر، أصدر مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني قرارا بتكليف مراقب التعليم الثانوي متعب العتيبي مديرا للشؤون التعليمية بمنطقة العاصمة التعليمية، وكذلك تكليف يوسف حاجية مديرا للشؤون الإدارية بمنطقة العاصمة التعليمية ومطلق المطيري مديرا للأنشطة التربوية بمنطقة العاصمة التعليمية، يأتي ذلك نظرا للشواغر التي تعاني منها المنطقة التعليمية.



من جانب آخر، يشارك وفد من الكويت في الدورة الـ43 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة والمقام حاليا في المغرب برئاسة وكيل القطاع المالي بوزارة التربية ورئيس لجنة الرقابة المالية بمنظمة «الايسيسكو» يوسف النجار وعضوية وكيل التعليم العام أسامة السلطان ونادية الوزان.



وقال النجار في تصريح صحافي انه سيتم عقد الاجتماع التشاوري مع اعضاء المنظمة حول المعرفة بالعالم الاسلامي ومن ثم اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم، مشيرا الى ان الاجتماع سيشهد توقيع برنامج شراكة بين «الإيسيسكو» وجمهورية الغابون وسيتم التطرق الى مجتمعات المعرفة بين البناء والتقييم ووضع مبادرات لتحسين اقتصاد المعرفة في العالم الإسلامي.





