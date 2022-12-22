1.38 تريليون دولار قيمة سوق المشاريع السعودي.. والإمارات ثانياً بـ 540 ملياراً



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن استثمارات الكويت في قطاعات البتروكيماويات تخلق قيمة مضافة وتؤسس لقاعدة صناعية تساعد على تنويع اقتصادها، مشيرة إلى أنها احتلت المركز الرابع خليجيا على مؤشر المشاريع الخليجية بواقع 198 مليار دولار، فيما حلت السعودية بالمركز الأول بمشاريع قيمتها 1.38 تريليون دولار.



وحلت دولة الإمارات في المركز الثاني بواقع 540 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بمشاريع قيمتها 206 مليارات دولار، وجاءت عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بمشاريع قيمتها 174 مليار دولار و65 مليار دولار على التوالي.



جاء ذلك في سياق تقرير عن أداء مؤشر المشاريع الخليجية الذي يشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى العراق وإيران، حيث أفاد التقرير بأن قيمة المشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها في الدول الثماني ارتفعت في نهاية عام 2022 بنسبة 1.7%، لتبلغ قيمة مؤشر مشاريع الخليج 3.17 تريليونات دولار في 9 ديسمبر الجاري بزيادة 1.7% عن الشهر السابق.



من ناحية اخرى، ارتفعت قيمة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.56 تريليون دولار، وسجلت البحرين أعلى معدل نمو بنسبة 25% بفضل تعديلات الميزانية التصاعدية لمشاريع مثل طريق الرابط الشمالي وديار المحرق، ومشروع مطار جديد.



كما نما سوق المشاريع في قطر بنسبة 4.1% خلال الفترة المشمولة بالتقرير على خلفية تعديلات الميزانية، وأدت تعديلات موازنة مماثلة بالزيادة للمشاريع الرئيسية إلى زيادة 1.6% في سوق المشاريع في المملكة العربية السعودية.



وقال التقرير ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعت بنسبة 3.1% أو ما قيمته 81 مليار دولار على أساس سنوي، حيث سجلت الإمارات أكبر انخفاض، بينما سجلت البحرين أعلى مكاسب من حيث النقاط المئوية، وحققت المملكة العربية السعودية نموا نسبة 5.4%، أو ما يعادل 71.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.



وارتفع سوق المشاريع في العراق بنسبة 5.5% ليصل 306 مليارات دولار مقابل 301 مليار دولار من المشاريع التي سجلتها ايران بارتفاع بنسبة 6.2%، وانتهت المجلة الى القول بأن القيمة الإجمالية لمؤشر مشاريع الخليج كانت اقل بنسبة 4.6% او بما يعادل 152 مليار دولار عن نظيرتها في نفس الفترة من عام 2021، مما يشير إلى ضعف نسبي في المشاريع الجارية.