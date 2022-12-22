

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن شراكتها الاستراتيجية مع «دورات» منصة خدمات التعليم والدورات الرقمية تماشيا مع اهداف مبادرتها «وياك» ـ في موسمه الثاني.

وتأتي الشراكة انسجاما مع استراتيجية التحول الرقمي وإثراء حياة المشاركين في الدورات من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية عبر الإنترنت في عدد من المجالات المتنوعة.



وأقيم حفل إطلاق الشراكة الاستراتيجية في تشيرمانز كلوب ببرج كيبكو بحضور م. مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي لشركة stc، ومحمد السريع الرئيس التنفيذي لشركة دورات وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

وخلال الحفل ألقى م. مزيد الحربي كلمة تحفيزية الى الحضور من المبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، تحدث خلالها عن أهمية دعم المبادرين الشباب والمشاريع التي يمكن أن تضيف قيمة كبيرة للمجتمع، معربا عن سعادته بالطاقات الشبابية التي تزخر بها الكويت على جميع الصعد.

كما أشار الى أن stc أصبحت الممكن الرقمي المفضل في قطاع الاتصالات في الكويت، بالاضافة الى مساهمة الشركة في دعم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الكويتي من خلال اطلاق العديد من الحلول والخدمات المتخصصة التي تهدف إلى دعم وتمكين سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.



ومن خلال الشراكة الاستراتيجية الهادفة الى تنمية المجتمع والاستدامة في التعليم، ستنظم دورات بالتعاون مع stc والعديد من المبادرات التعليمية التي تشمل ورش عمل ودورات ومحاضرات متخصصة عبر الإنترنت، والتي تسعى stc من خلالها إلى تغطية مجموعة من الموضوعات المختارة والدورات المتخصصة التي تشمل التصوير الفوتوغرافي والفيديو والطهي والرياضة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى السفر وإنشاء مدونات الفيديو.



وعلى هامش الحفل، أقيمت حلقة نقاشية أدارها أحمد النويبت مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في stc، حيث شارك كل من محمد السريع، ودانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc، وم. فرح الحميضي رئيس مجلس إدارة دورات آرائهم ورؤيتهم حول دور القطاع الخاص في دعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيفية الاستفادة من التطور المتسارع في العالم الرقمي.



ومع حلول كل ربع سنة، سيتم إجراء سلسلة ورش العمل من قبل مدربين متخصصين في المجال الذي يتم طرحه، بهدف تقديم المعلومات التعليمية والنصائح الارشادية المتعلقة بموضوع الدورة، بالإضافة إلى إجراء تمارين وجلسات تدريبية بهدف تعزيز فهم المشاركين للدورات والأفكار المطروحة.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى أن التعاون الجديد يأتي كمبادرة إضافية يتم تنظيمها في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل، والتي تركز بشكل أساسي على التعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية stc للمسؤولية المجتمعية للشركات، وبهدف إحداث تأثير أوسع للدورات وورش العمل، ستعمل stc على نشر محتوى توعوي على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، الامر الذي سيمكن الشركة من نشر المعرفة التعليمية حول مواضيع مختلفة إلى قاعدتها الواسعة من المتابعين، ويسهم في تعزيز خيارات أسلوب حياتهم.



تتماشى هذه الشراكة مع إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى stc وتحت مظلة مبادرة «وياك» التي تنطلق في موسمها الثاني، لا سيما أن رؤية «دورات» في «تقديم دورات رقمية متميزة من خلال منصة الكترونية أنيقة وعملية تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للشركة.

إذ تهدف مبادرة «وياك» إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت في مجال التكنولوجيا والعالم الرقمي، بما يترك تأثيرا إيجابيا في المجتمع.



وتعليقا على الشراكة، قالت دانة الجاسم: سعداء بشراكتنا مع منصة رائدة تهدف الى تثقيف الجمهور بطرق إبداعية ومؤثرة، وبما يتماشى مع استراتيجيتنا المتعلقة بتمكين التحول الرقمي لدعم النمو، حيث اننا ندعم بشدة استخدام التكنولوجيا بأشكالها المختلفة لخدمة مثل تلك المنصات على نشر المعرفة وتثقيف الجمهور».

وقالت: «بصفتنا روادا في مجالنا، نقدر في stc بشدة أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات التي يمكن أن تساعد الشركة في إحداث تأثير إيجابي على أنماط حياة المشاركين.

وبالنظر إلى أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة stc، سنواصل التركيز على استكشاف مفاهيم ومنصات جديدة تهدف إلى تمكين المجتمع من خلال غرس المعرفة وتعزيز التعلم».



وأضافت: هدفنا من خلال هذا التعاون تزويد المشاركين بمنصة تعليمية يمكن أن تضيف قيمة إلى حياتهم، تماشيا مع التزامنا بدعم المجتمع، نعتقد أنه من الضروري إتاحة منصات تعليمية يمكن الوصول إليها بسهولة وتسمح للمشاركين باستكشاف اهتمامات جديدة.

ومن المؤكد أن اختيار المدربين المؤهلين لكل جلسة سيزود المشاركين بمعرفة قيمة ومؤشرات رئيسية ستساعدهم في تحسين خيارات أسلوب حياتهم ضمن الموضوعات التي يتم تناولها.



وتابعت: على مدار السنوات الماضية عملنا في stc على تنفيذ إستراتيجيتنا متعددة الأبعاد في مجال المسؤولية المجتمعية، وقمنا بالتركيز على دعم المجتمع من خلال بناء شراكات مع مختلف الكيانات لدعم المهمة الأساسية وراء برنامجنا الاجتماعي.

ومن هذا المنطلق عقدنا عددا من الشراكات مع مؤسسات رائدة داخل الكويت لنشر الوعي وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.



محتوى إبداعي مبتكر



قال الرئيس التنفيذي لشركة دورات محمد السريع ان الهدف من شراكتنا مع stc تقديم محتوى ابداعي ومبتكر لفئات المجتمع المختلفة يخدم المستفيدين بصقل مهاراتهم وتطويرها في المجالات المختلفة، فمن خلال هذه الدورات النوعية سوف نحرص على اختيار المختصين والبرامج التي تواكب التطور الحاصل في العالم بشكل عام والافتراضي بشكل خاص لكي تتناسب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

وأضاف: لقد تأسست منصة دورات في عام 2011 وهي تعتبر المنصة الأولى في الوطن العربي التي تقدم الدورات عبر الإنترنت بطريقة مميزة ومبتكرة.

وبهذا التعاون سنعزز من مفهومنا الذي بدأنا به وهو تقديم تعليم نوعي مواكب للتطور الحاصل في العالم الافتراضي ويصل الى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع.

واختتم قائلا: نسعد بتعاوننا مع stc الشركة السباقة في التحول الرقمي والحلول المبتكرة ونأمل معا بتقديم محتوى هادف ذي قيمة في المجتمع.