تلقت شركة «آبل» العديد من الضربات في 2022، بداية من توقف الإنتاج في مصنع آيفون الضخم التابع لمجموعة «فوكسكون» في وسط الصين، ما سيفوت على الشركة فرصة بيع ملايين الأجهزة في موسم العطلات الحالي، وهو أهم وقت للشركة في كل عام.



كما يتوقع معظم الاقتصاديين أن الركود العالمي سيستمر في 2023، مما يقلل من شهية المستهلكين للأجهزة باهظة الثمن التي تبيعها شركة آبل.

ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بسرعة لإيقاف التضخم، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل خاص. وفقدت أسهم «آبل» في 2022 ما يقرب من 800 مليار دولار، أو حوالي ربع قيمتها السوقية.



وفي الوقت نفسه، تخضع «آبل» لفحص متزايد لمكافحة الاحتكار لممارساتها في متجر التطبيقات. ووفقا لقانون أوروبي جديد، فإن الشركة تستعد للسماح بتنزيل التطبيقات من مصادر أخرى على أجهزة آيفون وiPad بخلاف متجر «App Store» الخاص بالشركة بحلول عام 2024، وقد يفتح هذا التحول لدول أخرى مطالبة الشركة بإجراءات مماثلة، مما يهدد بمحو جزء من 23 مليار دولار من العائدات التي يقدر المحللون أن متجر التطبيقات سيحققها في السنة المالية الحالية للشركة.



ويفسر أداء شركة آبل بأرباحها الهائلة، فليس من المفاجئ أن تكون الشركة الأكثر قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار، الأكثر ربحية في مؤشر S&P 500، والثانية عالميا خلف «أرامكو» السعودية.



وفي السنوات الخمس الماضية، حققت الشركة 454 مليار دولار نقدا من الأرباح التشغيلية. وبدلا من ضخ هذه الأرباح في عمليات الاستحواذ على الشركات البارزة، أعادت شركة آبل كل تلك النقود، أو بعضها إلى المساهمين في شكل عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وهذا أكثر من القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل، أو جي بي مورغان.



كما تساعد توقعات أرباح «آبل» المستقبلية أيضا في تفسير السبب وراء الأداء القوي لأسهمها نسبيا. فعلى الرغم من انخفاض تقديرات أرباح عام 2023 لقطاع التكنولوجيا، يتوقع محللو وول ستريت زيادة بنسبة 2% في أرباح شركة آبل.

ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح المجمعة لشركات التكنولوجيا في S&P 500 بنسبة 2% تقريبا، وفقا لتقديرات «بلومبيرغ إنتيلجينس»، والتي اطلعت عليها «العربية.نت».



وفي سياق متصل، تقدر التوقعات نقص في إنتاج هواتف آيفون برو بما يقرب من 6 ملايين وحدة في 2022، ولكن يتوقع محلل آيفون الشهير، منغ تشي كو، أن «أبل» قد تواجه عجزا يصل إلى 20 مليون جهاز آيفون 14 برو، وبرو ماكس، في الربع الرابع والمعروف بربع العطلات.

كما حذر من أن الطلب على الأجهزة، التي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 1599 دولارا، معرضا لخطر الاختفاء في ظل الاقتصاد المتباطئ.

يأتي ذلك، بعد أن قالت شركة «فوكسكون»، في 15 ديسمبر إنها تخفف معظم قيود مكافحة فيروس كورونا في مصنعها في «تشنغتشو».