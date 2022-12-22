أهابت هيئة أسواق المال بكافة المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية، الى تحري الدقة شخصيا بشأن التوصيات والمشورات والتحاليل التي تنشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية حول استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية أو الاكتتاب في الأوراق المالية وعملية طرحها أو إصدارها أو إدراجها، وذلك من قبل أشخاص مرخص لها من الهيئة أو غير مرخص لها، ولكن ينقلون توصيات أشخاص مرخص لها بأهمية الرجوع إلى المصدر وليس الناقل عن المصدر.



كما شددت الهيئة على ضرورة التأكد من التعامل في السوق المالية مع الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية من خلال زيارة موقع هيئة أسواق المال والاطلاع على قائمة مستشاري الاستثمار والذين تم منحهم ترخيصا لمزاولة النشاط وتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية، حيث يكون الشخص المرخص له مسؤولا أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.



ويأتي ذلك استمرارا لجهود هيئة أسواق المال بالتوعية بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية وتجنب المخاطر المتعلقة بهذه النوعية من الاستثمارات، ورفع مستوى الوعي لكل فئات المجتمع وجمهور المستثمرين بشكل عام بما في ذلك صغار المستثمرين والمبتدئين والمهتمين بالأسواق المالية بطرق الاحتيال.



تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتخذ كل الإجراءات القانونية لكل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص حيث تعد من سلوكيات السوق المخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ويصبح عرضة للعقوبات لكل ما يتم رصده من ممارسات غير مشروعة.



وفي هذا السياق، تحث الهيئة كافة المتعاملين في الأوراق المالية ضرورة التحقق والتحوط والتأكد من أهلية مقدمي الخدمات الاستثمارية بشكل مستمر وذلك بزيارة موقع الهيئة والاطلاع على قائمة الشركات المرخصة والتي تتضمن كافة البيانات حول الجهات المرخصة وغير المرخصة وأنواع الأنشطة المقدمة لتوفر حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية قبل التعاقد مع أي جهة تقدم خدمات متعلقة بأنشطة الأوراق المالية واتخاذ القرار الاستثماري، كما تدعو الجميع للمساهمة في كشف المتلاعبين من خلال تبليغها في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها أفرادا أو مؤسسات تقدم توصيات على أسهم شركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حرصا منها على حماية كل المتعاملين بالأوراق المالية.