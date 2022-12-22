قام البنك الأهلي المتحد يوم أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: منصور هاشم بشير العتيقي، حامد عبدالأمير جاسم القطان، أحمد صالح محمد بوعركي، تالا نور الدين بورقعة، ظوية عبد حسين، نجيبة فاضل يوسف الباذر، حنان صبحى شقيف، خالد سالم السالم، عذارى خليل ابراهيم الكندرى، شيخة عبدالعزيز يوسف المزيني.

ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.

وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء. وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب، بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.

وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ زادت فرص دخول السحب لكل 50 دينارا. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.