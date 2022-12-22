العبلاني: عززنا في 2022 بيئة عمل منتجة وجذابة لتمكين موظفينا من أداء أفضل ما لديهم

«الوطني» توّج بجائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول الخليج



واصل بنك الكويت الوطني في عام 2022 تحقيق تحول رقمي طموح ومعدلات نمو قوية، وتقدم كبير في بلوغ الأهداف الاستراتيجية متوسطة المدى، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه، ولم يكن هذا ممكنا إلا من خلال امتلاك البنك لكوادر احترافية وبيئة عمل فريدة يقف خلفها الموارد البشرية للمجموعة، والتي تشكل القلب النابض لهذه المنظومة شديدة التعقيد والمترامية في نحو 4 قارات و13 دولة حول العالم.



الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني واصلت خلال العام 2022 التزامها بخلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة يتم فيها تمكين موظفي البنك من أداء أفضل ما لديهم ويكونون بصحة جيدة ومرونة وسعداء في العمل، وذلك تماشيا مع استراتيجية الموارد البشرية التي تتضمن 4 ركائز تشمل وضع الكفاءات المناسبة في الأدوار المناسبة وفي الوقت المناسب، وثانيا إعداد قادة المستقبل عبر تطوير القادة الذين يلهمون ويمكنون الموظفين من الإبداع، وثالثا استقطاب أفضل الكفاءات من خلال توظيف المواهب والاحتفاظ بها وتنميتها، ورابعا تهيئة بيئة وثقافة أداء مستدام تضمن تعزيز التنوع والشمول ومبادئ إدارة النتائج الواضحة وحماية الموظفين.



وتدعم إدارة الموارد البشرية مسار الربحية والأداء القوي للبنك من خلال الأدوات والأطر والتحليلات التي تمكن البنك من إدارة القوى العاملة بشكل فعال حيث تلعب الإدارة الفعالة للقوى العاملة دورا حيويا في تحقيق الأهداف وتشمل دعم المديرين في أداء مهامهم اليومية في كل المراحل بدءا من التوظيف مرورا بالتطوير وصولا إلى تقديم الرؤى للإدارة العليا باستخدام النمذجة الاستشرافية والتحليلات التنبؤية وتقديم تقارير قوية ومقاييس ومؤشرات أداء رئيسية والتي بدورها ستدعم الاستراتيجية وتمكين القرارات المستنيرة بشكل أفضل.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: ترفع مجموعة الموارد البشرية دائما شعار «موظفونا هم ثروتنا الحقيقية حيث تحرص دائما على أن تكون بالقرب منهم وتستمع لهم كما تسعى إلى تحفيزهم وتقدر جهودهم وعطاءهم حيث يعد برنامج «أنا الوطني» الذي يمر 10 سنوات على انشائه جزءا لا يتجزأ من بيئة عمل ناجحة وثقافة أداء مستدامة.



وأشار العبلاني إلى أن «الوطني» يتبنى منظورا أوسع لرفاهية ورعاية موظفيه يشمل العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على تهيئة وتشجيع أسلوب حياة صحي ورفع نسبة الوعي بأهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية عبر البرنامج والاستشارات الطبية في الصحة النفسية والعامة من خلال المنصات التفاعلية وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.



وأوضح أنه ومن منطلق إدراكه بأهمية تحسين صحة وسلامة أصحاب المصالح الرئيسيين بمن فيهم الموظفون، والعملاء، وباعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من نهج التنمية المستدامة، يعمل البنك باستمرار على تحديث سياسته الخاصة بالصحة والسلامة التي تم وضعها بناء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة.



وأضاف العبلاني أن البنك خلال عام 2022 طبق العديد من الممارسات التي تدعم بيئة عمل صحية ومنتجة من بينها تطبيق المساواة في ميزة تذاكر السفر للموظفات لتضم الزوج وطفلين بالإضافة إلى إقرار نظام ساعات العمل المرنة للموظفين ومنح إجازة أبوة للموظفين وهي استحقاق يسمح خلالها للأب الجديد بالبقاء في المنزل للتواصل مع الطفل الجديد.



خلال العام 2022 اعتمدت إدارة استقطاب المواهب «إطار تقييم الكفاءة» للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات العلمية في اختيار وتطوير موظفي البنك، حيث تعتمد على التقييمات السيكومترية كأداة قوية في دقة التعيينات والترقيات، كما تضمن هذه الآلية الاختيار العادل دون تحيز لأنها تستند الى معايير الكفاءة والقدرات.



وخلال العام 2022 وظف البنك ما يقرب من 369 موظفا جديدا، وبلغت نسبة الكويتيين منهم قرابة 80%، كما وصلت نسبة التوطين بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 75.2% فيما تم تقدير جهود البنك في هذا الصعيد عبر تكريم لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي بنك الكويت الوطني لفوزه بجائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



ولضمان الحصول على نسبة عالية من التكويت، يشارك بنك الكويت الوطني في العديد من معارض التوظيف، كما يواصل منح الأولوية لتوظيف المواهب الوطنية، واقتصار التوظيف في بعض الميادين على القوى العاملة الوطنية بصفة حصرية، هذا إلى جانب التعاون مع الجامعات المختلفة لتوفير المواهب الوطنية، حيث شارك البنك خلال 2022 في 6 معرض توظيف.



وعلى صعيد آخر، منح البنك أولوية لعمليات التنقل الداخلي في ممارسات التوظيف لدعم الموظفين في بناء حياتهم المهنية داخل منظومة البنك، وذلك بهدف منح دفعة كبيرة للنمو الشخصي وتمكين الموظفين من تغيير الأدوار داخل الأقسام وعبرها مما يعزز من تعلم وتطوير المهارات الجديدة بالإضافة إلى اكتساب فهم أوسع لعمليات البنك المختلفة.



وخلال 2022 تم الإعلان عن 121 فرصة للتوظيف الداخلي، فيما شملت عمليات التنقل الداخلي نحو 227 موظفا لإدارات مختلفة داخل البنك.



وبالإضافة إلى ذلك، قامت إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية بجهود كبيرة لدعم أهداف البنك الاستراتيجية على صعيد التنوع والشمول عبر إطلاق حملة كبرى تستهدف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات عبر قنوات البنك الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التنوع والشمول ضمن استراتيجيته للاستدامة، وتدعم في الوقت نفسه ريادته المحلية والإقليمية وتسهم بشكل فعال في مسار النمو وتحقيق طموحاته المستقبلية.



ويتبع الوطني نهجا فريدا فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصا متساوية لجميع موظفيه دون استثناء وهذا ما يعكسه بلوغ نسبة النساء 44.3% من إجمالي القوى العاملة وهو إنجاز مشهود على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل الإقليمي.



وأيضا تم تتويج جهود البنك في هذا المجال بجائزة مرموقة ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميز للعام 2022 كأفضل بنك في التنوع والشمول، حيث أكدت المجلة في بيان أسباب الفوز بالجائزة أن البنك اتخذ خطوات هامة في سبيل تعزيز التنوع والشمول وذلك مع إطلاق «إطار الكفاءات» الخاص بالبنك، حيث حسّن التوظيف، وأضاف قدرا أكبر من المساواة في عملية الاختيار.

واصلت إدارة التدريب والتطوير العمل على تكريس جهود البنك نحو تنمية ثروته البشرية من خلال إحداث تطوير شامل ومستمر في البرامج والمنظومة التدريبية للموظفين.



وخلال 2022 وفر البنك لموظفيه أفضل فرص التدريب والتطوير المهني والرامية إلى تعزيز كفاءة موظفيه بهدف الارتقاء بقدرات موظفيه والمساهمة الفاعلة في تطورهم المهني.



تلقى كل موظف من موظفي بنك الكويت الوطني الكويت نحو 6 ساعات من التدريب في المتوسط، والتي تم احتسابها بصفة عامة وفقا لعدد ساعات التدريب الإجمالي التي بلغت 21 ألف ساعة تدريب ونحو 4800 متدرب وفي العام 2022، استثمر بنك الكويت الوطني نحو 1.2 مليون دينار وجهها لتدريب الموظفين. ويمثل ذلك الرقم زيادة بنسبة 71% عن نفقات العام 2020.



وشهد العام تدشين منهجية جديدة رفعت شعار «جاهزون للمستقبل» وذلك لمواكبة مسيرة النمو الرقمي المتسارع التي ينفذها البنك، كما ركزت على البرامج المتخصصة ودمج عناصر الذكاء الاصطناعي في المنصة التعليمية للبنك لتقديم تجارب تعليمية أكثر استهدافا.



وفي إطار الحرص على مواءمة البنك لركائز الاستدامة الست التي يتبناها والتي تشمل إحداها «احترام وتطوير الموظفين»، تم تكثيف دورات تدريبية للموظفين حول مكافحة الرشوة والفساد، ومكافحة غسل الأموال والاحتيال.

وتعتبر كل تلك الدورات إلزامية لجميع الموظفين وتتكرر دوريا.



كما تضمن المنهج التدريبي دمج معظم متطلبات التدريب والتنمية السلوكية لموظفي البنك بما يتماشى مع كفاءات كافة الكوادر المهنية العاملة في الوطني من خلال برامج التدريبية تشمل التدريب التعريفي للموظفين الجدد ودورات الامتثال والبرامج الإلزامية وبرامج الكفاءات الرئيسية وأدوات الاختبار ومحرك الدراسات الاستقصائية.

وبالإضافة إلى ذلك، شملت الفرص التدريبية التي وفرها البنك لموظفيه برامج في الابتكار والتفكير التصميمي وطرق تحسين تجربة العميل وأساليب ابتكار منهجيات مرنة للعمل وكذلك برامج مختصة لريادة الأعمال.



كما تم إثراء تجربة الموظفين في التعلم عبر منصة الوطني التعليمية Hub Learning NBK التي تساعد على توفير عملية التعلم بمفهوم أشمل وأوسع وبما يتماشى مع معايير الوصول الحديثة مع توفره بلغات وأشكال متعددة.

ذلك بجانب المكتبة الرقمية للمنصة والتي تم إثراؤها بالتعاون مع CrossKnowledge العالمية المتخصصة في المحتوي التدريبي والذي يتم إعداده من قبل أعضاء في هيئة تدريس لجامعات مثل ستانفورد وهارفارد وإنسياد وMIT وIE Business.



ولطالما كان تطوير المديرين محور التركيز الرئيسي في البنك حيث يعزز نموذج التدريب الذي ينتهجه الوطني من القدرة على القيادة انطلاقا من الرؤية المتسقة لكيفية فهمنا للقيادة وما نتوقعه من القياديين، كما انه يعكس الاحتياجات الفريدة من القياديين ويدعمه بحث علمي دقيق لتحديد المعرفة والمهارات التي تشكل جوهر القيادة الفعالة والشاملة لتلبية احتياجات الموظفين التدريبية.

وتوفر إدارة التدريب والتطوير عروضا متطورة لعملية التدريب لجميع الموظفين بغض النظر عن الموقع والمسمى الوظيفي وهو يوفر التعلم عبر العديد من الموضوعات السلوكية والإدارية حيث تتميز منصتنا التعليمية Hub NBK Learning بميزة وصول للمديرين لرؤية التعلم لأنفسهم وعرض لوحة القيادة للتعلم لموظفيهم.

علاوة على ذلك تتوافر مواد تدريبية إضافية لمساعدة المديرين في دعم تعلم موظفيهم، حيث نقوم بتضمين أدلة كاملة حول جميع الموضوعات وبطاقات التدريب ومجموعة كاملة من الجلسات التي يقودها القادة.



بهدف تعزيز وتنمية المواهب يلتزم «الوطني» بالاستثمار وبقوة في رأس المال البشري وتعزيز كفاءة موظفيه، حيث تساهم إدارة المواهب والتطوير في المحافظة على مسار تطوير الكوادر البشرية وتوفير فرص التطور المهني للموظفين الطامحين إلى أدوار قيادية بالمستقبل، إضافة إلى ضمان استمرار جودة خدمات البنك وتلبية احتياجات عملائه باحترافية.



وخلال 2022 أطلق البنك وبالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE University - Business School Madrid النسخة السابعة من البرنامج الخاص بتطوير القيادات المصرفية الشابة بمشاركة 28 متدربا، وذلك في إطار دعمه المستمر لتطوير الكفاءات والكوادر البشرية.



وضمن مساعيه المتواصلة لرفع كفاءة موظفيه تم تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل منها محاضرة مع IE University - Business School Madrid تضمنت محاضرة حول القيادة والإبداع قدمها بابلو ايستيفز ومحاضرة بعنوان «صياغة أسس جديدة للأعمال» قدمها المحاضر بيتر فيسك بالإضافة إلى محاضرة «شروط النجاح» التي قدمها البروفيسور مارك فريتز.



وخلال 2022 استقبل البنك دفعتين من المتدربين الجدد وبنحو 32 متدربا ضمن برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني» والمصمم خصيصا لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة، كما توجت الأكاديمية بجائزة «أفضل مبادرة لبرنامج شبابي» وذلك ضمن النسخة الأولى من الحفل السنوي الذي نظمته مجلة ميد العالمية لجوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022.



كما أطلق بنك الكويت الوطني برنامجه التدريبي التوجيهي بمشاركة 110 من الموظفين لتطوير القيادات المستقبلية للبنك بالتعاون مع معهد إدراك للتدريب والاستشارات وذلك بهدف نقل خبرات الموظفين ذوي الكفاءات والخبرات الكبيرة إلى الكوادر الشابة لتعظيم فرصهم في التطور والحصول على مواقع قيادية في المستقبل.



وبالإضافة إلى ذلك حضر 98 موظفا العديد من برامج تطوير القيادة مع أفضل كليات إدارة الأعمال من بينها هارفارد بيزنس وانسياد وIE University وكذلك المحاضرات والدورات التي تسلط الضوء على عملية تخطيط التعاقب الوظيفي.





«الزميل الأكثر قيمة»



احتفى البنك الوطني بموظفيه المتميزين للعام 2021، وذلك ضمن فعاليات توزيع جوائز «الزميل الأكثر قيمة» والتي تضمنت 60 جائزة للزميل الأكثر قيمة في فريق العمل، إضافة إلى 31 جائزة للفرق الأكثر تعاونا ضمن الإدارات المختلفة.



وجوائز «الزميل الأكثر قيمة» تعد فريدة من نوعها، حيث يكون لدى الموظفين فرصة التصويت لزمـــلائهم من نفس الأقسام أو المجموعات للفرد الذي يعتبرونه الأكـــثر قيمة في فريق العمل وتتم مكافأة هؤلاء الموظفين من قبل الإدارة العليا لبنك الكويت الوطني، كما يتم الاعتراف بجهودهم في عدة احتفالات خاصة لكل إدارة في البنك على مستوى البنك.



مبادرة «NBK RISE»



في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز ريادة المرأة على المستوى المؤسسي إقليميا وعالميا، تم إطلاق مبادرة «NBK RISE» العالمية والتي تعد الأولى من نوعها والتي صممتها نساء من أجل النساء وذلك لتعزيز ودعم القيادات النسائية تغيير العقليات وتعزيز ريادة المرأة في الكويت والمنطقة والعالم من خلال إشراك وإلهام وتحفيز النساء عبر المناطق والقطاعات والتخصصات المختلفة، كما سيسعى البرنامج إلى خلق مجتمع من القيادات النسائية لمواصلة تقدم المبادرة وتنميتها بصفة مستدامة.