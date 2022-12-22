الرياضة علاج تأهيلي وبرنامج ترفيهي لأبنائنا من ذوي الإعاقة

برعاية وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشئون المرأة والطفولة ورئيس المجلس الأعلى لشئون ذوي الإعاقة م.مي البغلي وحضور نائب مدير عام الهيئة للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ودور الرعاية عامر العنزي نظمت «ذوي الاعاقة» مهرجان لعبة البادل بالتعاون مع شركة أدفانتيج إكسبو.



وقال العنزي في كلمته ان بطولة البادل هي الاولى لذوي الإعاقة في الكويت بالتعاون مع «أدفانتيج إكسبو» المهتمة بالنشاطات الرياضية لذوي الإعاقة وهي إحدى العاب المضرب الاكثر انتشارا ولها إقبال واسع بين أوساط المجتمع.



وأضاف أن توجه الهيئة يتمثل في دعم دمج ذوي الاعاقة بالمجتمع وخاصة النشاطات الرياضية مما لها من آثار ايجابية في الصحة النفسية لذوي الإعاقة الممارسين للأنشطة الرياضية واعطاء احساسا بالتحرر من قيد الإعاقة والقدرة على تحويلها إلى تحد يسهل التغلب عليه، مبينا ان الرياضة تعتبر علاجا تأهيليا وبرنامجا ترفيهيا لأبنائنا من ذوي الإعاقة.