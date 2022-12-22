

أعلن اتحاد الكراتيه أن منتخبنا الوطني للكراتيه حقق 10 ميداليات في بطولة آسيا الشاملة للعبة التي اختتمت أمس في أوزبكستان بعد ان أضاف خمس ميداليات في اليوم الأخير 4 منها بفئة العمومي. وقال رئيس الاتحاد محمد جاسم ان اللاعب عبدالله شعبان توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول بمسابقة كوميتيه وزن تحت 60 كيلو غراما. كما نال المنتخب الميدالية الفضية في فئه كاتا الاستعراضية للفرق فيما أحرز عمر الجاسم برونزية وزن تحت 75 كيلو غراما.



وذكر أن اللاعب أحمد العلي حصد برونزية منافسات كوميتيه القتالية لوزن تحت 84 كيلو غراما.