هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم أن فريقه تعرض لظلم كبير في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع العربي، ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري زين للدرجة الممتازة، وقال: «تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة على السالمية، وبشهادة الجميع، وكان هناك خطأ على مدافع العربي قبل احتساب تلك الركلة الظالمة».



وذكر أن مثل هذه القرارات من شأنها إهدار جهود اللاعبين، حيث أضاع حكم المباراة جهود الفريق أمام العربي، ومن قبله أيضا أهدرت حقوقنا المستحقة في مباراة الكويت بسبب قرارات تحكيمية غير صحيحة، وأتمنى على الحكم أن يراجع نفسه وقراراته المستقبلية.



وطالب إبراهيم الحكم عمار اشكناني بالاستفادة من الدروس الكثيرة التي قدمها كأس العالم في نسخته الأخيرة بقطر، مضيفا أن الأخطاء المؤثرة التي احتسبت بحقنا كثيرة، كما أن الوقت المحتسب بدل الضائع لم يكن منصفا، فأربع دقائق لا تمثل حقيقة الوقت الذي كان يجب أن يحتسب.