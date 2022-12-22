استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أول من أمس، أفراد المنتخب الوطني في قاعة العرش بالقصر الملكي في العاصمة المغربية الرباط، ومنحهم أوسمة ملكية، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في نهائيات مونديال قطر.



ومنح الملك محمد السادس رئيس اتحاد كرة القدم فوزي لقجع والمدير الفني وليد الركراكي وسام العرش من درجة قائد، فيما نال اللاعبون وسام العرش من درجة ضابط، كما تسلم أعضاء الطاقمين الفني والطبي أوسمة ملكية.



وحرص ملك المغرب على أخذ صور تذكارية مع أعضاء المنتخب وأمهات اللاعبين.



ويأتي هذا التكريم بعد أن برز الفريق في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، إذ وصلوا للمربع الذهبي، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.



وتصدر «أسود الأطلس» مجموعتهم برصيد 7 نقاط، ثم تفوقوا على إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، قبل أن يتعرضوا للهزيمة من فرنسا في الدور نصف النهائي، ومن كرواتيا في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.



وقد احتشد عشرات الآلاف لاستقبال المنتخب المغربي لكرة القدم استقبال الأبطال في الرباط، بعد عودة «أسود الأطلس» من مشاركة تاريخية في مونديال قطر، بعدما بات أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم.



واصطف الرجال والنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية على جنبات شوارع وساحات رئيسية في العاصمة منذ العصر، في انتظار مرور أعضاء الفريق الوطني على متن حافلة مكشوفة زينت بألوان العلم المغربي.



كما زينت الحافلة بعبارة «ديما (دائما) المغرب» التي دأبت الجماهير على تردادها احتفاء بانتصارات المنتخب الوطني، ورسم بخطوط ذهبية رأس أسد، تيمنا باللقب الذي يكنى به المنتخب.