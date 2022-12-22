الدوحة - فريد عبدالباقي



شهدت محلات وورش حياكة البشت القطري طفرة في مبيعاتها من قبل الزوار وجماهير الأرجنتين على وجه خاص، بعد إهداء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «بشتا» إلى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي عندما توج بطلا لبطولة كأس العالم قطر 2022، والذي ارتداه خلال حفل التتويج، عقب الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، وعقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.



وسرعان ما انتشرت صورة ميسي مرتديا «البشت» ليبحث الملايين حول العالم عن هذه القطعة الأساسية ذات القيمة التراثية الكبيرة في قطر والخليج والمنطقة العربية.



وتلقى ميسي عرضا خرافيا لبيع «البشت»، من عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، مقابل مليون دولار.



ويدرك البرواني أن «البشت»، الذي ظهر به ميسي خلال مراسم التتويج ستكون له قيمة تذكارية وربما يصل سعره في المستقبل إلى أضعاف هذا المبلغ. واستحوذت لقطة ميسي بـ «البشت»، على اهتمام وسائل الإعلام والصحافة العالمية، بخلاف إشادة الجماهير العربية بهذا المشهد الذي أبرز الثقافة والتراث الشرقي، خلال واحدة من أبرز اللحظات التاريخية على مستوى الرياضة.