بحث وفد خليجي برئاسة الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي مع عدد من المسؤولين العراقيين أمس في محافظة البصرة آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25).



وذكرت وزارة الشباب والرياضة العراقية في بيان أن وزير الشباب العراقي أحمد المبرقع توجه إلى البصرة لبحث التحضيرات للبطولة مع اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي برئاسة الرميحي وبحضور محافظ البصرة أسعد العيداني.

بدوره، قال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إن رئيس الاتحاد عدنان درجال التقى الرميحي والوفد الخليجي المرافق له في البصرة لمتابعة التحضيرات الخاصة استعدادا لاستضافة خليجي 25 مطلع العام المقبل.

ونقل البيان عن درجال تفاؤله بإكمال جميع الاستعدادات وانطلاق منافسات البطولة في وقتها المحدد في السادس من يناير المقبل.

وأكد درجال أن المنتخبات المشاركة في البطولة ستبدأ بالتوافد إلى البصرة والإقامة فيها ابتداء من الثاني من يناير المقبل.