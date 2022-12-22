تمكن فندق جراند حياة الكويت، بعد مرور أشهر قليلة فقط على افتتاحه الكبير، من خلق بصمة مميزة ومكانة فريدة في الأوساط الاجتماعية والثقافية في الكويت، إذ حصد الفندق، في الفترة الأخيرة، جائزة «أفضل فندق للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز اختيار قراء مجلة «كوندي ناست ترافيلر الشرق الأوسط» لعام 2022.



وتكرم مجلة «كوندي ناست ترافيلر الشرق الأوسط»، سنويا، أفضل الوجهات الرائدة في قطاع السفر، بجوائز من اختيار قرائها. علما بأن اختيار الفائزين يتم عبر ترشيح مجموعة مختارة والتصويت على الأفضل بينها من قبل القراء، ما يجعل الجائزة أكثر إثارة للإعجاب ومصداقية من حيث الخدمات والمنتجات التي تلبي أسلوب حياة العملاء.



وبهذه المناسبة الرائعة، أوضحت فيلما غوميز- إليس، مدير المبيعات والتسويق في فندق جراند حياة الكويت: «نحن تملأنا السعادة والفخر بمناسبة هذا التكريم المرموق، خاصة وأنه على بعد أربعة أشهر فقط من انطلاق عملياتنا، ونرى في هذه الجائزة الفريدة انعكاسا لجهودنا وتأكيدا على أن فندق جراند حياة الكويت أصبح بالفعل وجهة مفضلة للمسافرين من رجال الأعمال والزوار والمقيمين في الكويت، على حد السواء»، وأضافت غوميز: «إن هذا التقدير الكبير شهادة غير مسبوقة وتقدير عظيم لفريق عملنا بعد شهور من التفاني والعمل الدؤوب، ووعدنا لعملائنا هو تقديم تجارب فاخرة واستثنائية في المستقبل».



ويتميز فندق جراند حياة الكويت بموقعه الاستراتيجي في قلب التوسعة الأخيرة لمجمع 360، وهو من أبرز الوجهات المجتمعية والترفيهية والعصرية في الكويت، إذ تتناغم فيه العلامات التجارية الفاخرة بالمزايا المبتكرة والهندسة المعمارية العصرية. ويقدم فندق جراند حياة الكويت لرواده تجربة ضيافة مذهلة من خلال توفير 302 غرفة بخدمات فندقية متكاملة، إضافة إلى مجموعة مختارة من الأطباق الفريدة، بما فيها المأكولات التركية والأوروبية والآسيوية المعاصرة. كما إن قاعات الاجتماعات التي تبلغ مساحتها 30.000 قدم مربعة (2.800 متر مربع) والتي تمتد عبر ثمانية مناطق، تمتاز بالأفضلية من حيث استضافة الفعاليات والأنشطة المتنوعة طوال أيام السنة وفي مختلف المناسبات السنوية، الرسمية وغير الرسمية، في الكويت، وإلى جانب هذه المزايا، يعتبر نادي «سبا نور» الصحي، مع خدماته ومنتجاته المخصصة، وجهة هادئة للاستجمام بأسلوب عصري يعكس التجارب الغنية في الفندق، والمصممة لراحة الضيوف المقيمين طوال الوقت.