نظّم مركز التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية في الكويت بالتعاون مع شركة GATES حلقة حوارية بعنوان «خارطة طريق للجودة المستدامة في الرعاية الصحية: التعليم والرقمنــة والاعتمــاد» وتمحور النقاش حول السبل التي تمكن المختصين في مجال الرعاية الصحية، سواء كانوا من المشرعين أو من شركات التأمين أو مقدمي خدمات الصحية، أن يتعاونوا بشكل أفضل وأن يطوروا نموذج أعمالهم ليصبح قائما على القيمة المقدمة للمريض، وخلق نظام رعاية صحية يرتكز على خدمته.



وضمت الحلقة النقاشية عددا من المختصين والقائمين على نظام الرعاية الصحية بالكويت، وهم نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الخليج للتأمين GIG علي الهندال، والمدير الطبي في مستشفى السلام ممثل تجمع المستشفيات الخاصة في الكويت د.رغد الكاظمي، ومدير التطوير البرمجيات في شركة MGS أحمد نجار.