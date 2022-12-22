بدأ الاستعداد فعليا لتنفيذ مصارف «الكسوة والعشيات والصدقات» داخل الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع إن هذه المشاريع ستخصص للأسر الفقيرة والمتعففة داخل الكويت؛ حرصاً على تخفيف أعباء الحياة على الأسر الفقيرة، وتحقيقاً لمبدأ التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتوفير متطلبات العيش الكريم، وإغناء هؤلاء الفقراء والمساكين عن ذل السؤال والحاجة.



وأكد أن «الصفا الإنسانية» تسعى من خلال هذه الشراكة إلى إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها وضمان تحقيق الجودة ومتطلباتها على أكمل وجه في العمل الخيري الكويتي.



مضيفاً أن «الصفا الإنسانية» ماضية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويأتي ذلك من خلال شراكة التكامل مع هذا الصرح الخيري الكويتي الرائد.



وفي الختام توجه الشايع بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة للأوقاف والواقفين والواقفات على هذه الجهود الكبيرة، في دعم الفقراء والمحتاجين في شتى بقاع العالم، داعياً الباري عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأوفاه.