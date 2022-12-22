حنان عبدالمعبود

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل أن المجلس يهدف الى خدمة المبدعين ويجب علينا كقياديين وفنانين رواد أن نحتضن الشباب حتى يتمكنوا من قيادة الصفوف في المستقبل.



جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الذي نظمته جمعية الكاريكاتير الكويتية أول من أمس بعنوان «بالأبيض والأسود» والذي يضم 70 عملا فنيا للقصص المصورة «الكوميكس» و«المانجا» في مقر الجمعية بمنطقة الدعية.



وأعرب الزامل عن سعادته بالتواجد في جمعية الكاريكاتير وحضور المعرض المميز لعدد من الفنانين الكويتيين المبدعين، لافتا الى انه من الفنون الرائعة واللصيقة بمحبيها حتى بين فئات المجتمع البسيطة، فالجميع يحبون هذا الفن ويطالعون بشكل مستمر الرسومات التي تعبر عن يومياتهم أو خيالاتهم.



وأضاف: الكاريكاتير فن يمكن استخدامه من باب السخرية أو في الكوميديا أو رسم بعض الملامح والرموز الخاصة بالأشخاص، وله علم خاص به، مبينا ان المعرض يظهر الجهود المبذولة للوصول الى هذا المستوى الرائع من العمل والاحترافية، متمنيا التوفيق والازدهار لجميع رسامي الكاريكاتير، داعيا الى التعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشكل دائم.



بدوره، قال رئيس جمعية الكاريكاتير الفنان الزميل محمد ثلاب إن المعرض هو الأخير في 2022 ويعد ختام الأعمال الفنية للجمعية حيث قدمنا مجموعة من اللوحات لفن الكوميكس والمانجا وهي نوع من الرسومات اليابانية وجزء من فن الكاريكاتير المنتشر حاليا بالعالم.



وتابع ثلاب: «الكوميكس» و«المانجا» رسومات أصولها يابانية وتطورت وانتشرت في الكثير من البلدان وخاصة العربية بسبب انتشار مواقع التواصل ورسالتها تكون دائما داخل القصة الأصلية، والفنانون يرسمون الشخصيات كمجال لأسلوب فني معين قد يغيرون في الشخصيات أحيانا أو يأخذونها كما هي ولكن بأسلوب الفنان، ودائما ما تكون بعيدة عن الجانب السياسي ويغلب عليها الطابع الفني.



ولفت الى أن الجمعية نظمت معرض «بالأبيض والأسود» بمشاركة 25 فنان كاريكاتير ورسام مانجا وكوميكس وأكثر من 70 لوحة فنية إضافة الى البوسترات، مشيرا إلى انه يمثل نوعا من التغيير في أسلوب الجمعية لدعم هذا الفن وهناك مشاركات من داخل الكويت وخارجها.



من جهتها، بينت رئيسة قسم «الكوميكس» و«المانجا» في الجمعية الفنانة أمل البقشي ان المعرض يهدف الى التركيز في أساسيات رسم «المانجا» و«الكوميكس» بخطوط سوداء بدون ألوان لإبراز جمال العمل، مؤكدة أن المعرض تتخلله عدة أنشطة بالتعاون مع منصة الفن المعاصر، منها «حوار مضمون العمل الفني بين إبداع الفنان وإلهام الآخرين» وندوات أخرى عن الإبداع والخيال الفني.