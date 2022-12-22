القاهرة ـ هالة عمران



استحدث مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إدراج نوافذ معلوماتية جديدة بموقعه الإلكتروني تحت عنوان «بيانات وإحصاءات ومؤشرات»، تتضمن البيانات والمؤشرات والإحصاءات المحلية والإفريقية والعالمية.



وتتضمن الإضافات نافذة بعنوان كتاب «وصف مصر بالمعلومات» والتي تحتوي على توصيف معلوماتي دقيق لأهم مؤشرات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية بحيث يمكن اعتباره مرجعا يستند إليه في التخطيط ورسم السياسات.



كما تشتمل الإضافات على جزء بعنوان «مؤشرات أفريقيا» والتي تحتوي على المؤشرات الأفريقية الرئيسية مثل مؤشرات التكنولوجيا، والاستقرار السياسي، والابتكار، والأداء الحكومي، وغيرها.



كذلك تتضمن النافذة الجديدة متابعة مستمرة لحركة «الأسعار العالمية» والتي تحتوي على تحديث دوري لأسعار السلع العالمية الاستراتيجية في صورة سلاسل زمنية مثل أسعار الذهب، والبترول، وخام برنت، والحبوب، وغيرها، فضلا عن اشتماله على «مؤشرات محلية» تحتوي على عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تحدث دوريا مع سلاسلها الزمنية، مثل «الناتج المحلي الإجمالي، وتقديرات السكان، ومعدل البطالة وغيرها»، كما يشتمل على «مؤشرات الاقتصاد العربي» والتي تعرض سلاسل زمنية لمؤشرات الدول العربية بشكل يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية.



ويمكن لجميع المواطنين والباحثين تصفح الركن ومتابعة كل ما يتضمنه من بيانات وإحصاءات ومؤشرات من خلال الرابط التالي: https://www.idsc.gov.eg/DMS/LandingPage