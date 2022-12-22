قوبل إعلان إسرائيل، امس، باحتجاز جثة المعتقل الفلسطيني ناصر أبوحميد بعد يوم من وفاته داخل السجون بتنديد فلسطيني وانتقادات للمواقف الدولية من قضيته.



واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) روحي فتوح، في بيان، القرار الإسرائيلي بـ «الفاشي ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال».



وقال فتوح «إن الاحتلال المجرم لم يكتف بارتكاب جريمة اغتيال الأسير أبوحميد، عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ولكنه بكل وقاحة يرفض أيضا تسليم جثمانه لأهله لوداعه ومواراته الثرى»، وأضاف «هذا القرار الفاشي لدولة برلمانها يصادق على قوانين تؤهل مجرمين لتولي حقائب وزارية، انتهاك فاضح لأبسط القوانين والاعراف الدولية والانسانية ولكل معايير حقوق الإنسان».



واعتبر الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم أن القرار الإسرائيلي يمثل «مخالفة لأبسط القوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا لكل معايير حقوق الإنسان».



ورأى قاسم في بيان أن «الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير أبوحميد عبر الإهمال الطبي المتعمد، بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه».



ونددت حركة الجهاد الإسلامي، بقرار احتجاز جثمان أبوحميد باعتباره «إمعانا في الجريمة بهدف معاقبة الأسير حتى بعد وفاته والتوظيف السياسي بما يعكس عنصرية الاحتلال».



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قرر احتجاز جثمان أبو حميد، وعدم تسليمه لعائلته «تماشيا مع قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، باحتجاز الجثامين لغرض إعادة الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين)».



من جانبه، أكد ناجي أبوحميد، شقيق الشهيد ناصر، في تصريح، أن قرار جيش الاحتلال كان متوقعا من دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال احتجز جثامين 10 شهداء، قبل شقيقه.



وقررت عائلة الشهيد أبو حميد، عدم فتح بيت عزاء له لحين الإفراج عن جثمانه، وذكرت، في بيان لها، «لن نتقبل العزاء بابننا الشهيد القائد إلا بعد أن يتحرر جسده الطاهر ومعه سائر جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، في مقابر الأرقام، وداخل ثلاجات الاحتلال».