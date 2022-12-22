يقترب رجل الاعمال الملياردير مات إشبيا من شراء فريقي فينيكس صنز المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وفينيكس ميركوري للسيدات مقابل صفقة قياسية تبلغ 4 مليارات دولار، حسب ما أفادت وسائل اعلام عديدة.



وذكرت شبكة «إي اس بي ان» وموقع «ثي أتلتيك» صفقة إشبيا (42 عاما) الذي جمع ثروته في سوق الرهن العقاري لشراء الفريق من المالك الحالي روبرت سارفر.



في المقابل، أكد إيرفين «ماجيك» جونسون خطة البيع في تغريدة عن إشبيا الذي بدوره خاض غمار منافسات رياضة كرة السلة ودافع، إلى جانب نجم لوس أنجيليس ليكرز السابق، عن ألوان فريق «سبارتنز» الجامعي لولاية ميشيغان وتوج معه بطلا عام 2000.



وكتب جونسون عبر صفحته على تويتر «تحدثت هاتفيا مع زميلي السابق مات إشبيا وهنأته على شرائه فينيكس صنز»، مضيفا سوف يقوم بأشياء عظيمة ليس فقط من أجل فريق صنز، ولكن للدوري بأكمله. من الأفضل أن تنتبه جميع فرق (ان بي ايه) الـ 29 الأخرى لأن مات هو من طينة الفائزين!



من ناحيته، قال سارفر الذي قيل إنه وافق من حيث المبدأ على شروط البيع، في سبتمبر الماضي، إنه سيعمد إلى بيع الفريق بعد أن اوقفته رابطة الدوري لمدة عام وفرضت عليه غرامة 10 ملايين دولار بسبب سوء سلوك في مكان العمل بما في ذلك التحرش الجنسي واستخدام ألفاظ عنصرية.



وأعلن نجوم الدوري مثل ليبرون جيمس وكريس بول أن العقوبات التي فرضت على سارفر مخففة للغاية، في حين أكد الرعاة الرئيسيون أنهم لن يجددوا الصفقات مع صنز وميركوري إذا استمر سارفر في منصبه.