خرج الملايين من المشجعين للترحيب بالمنتخب الارجنتيني، بطل مونديال قطر 2022 بقيادة أسطورته ليونيل ميسي، إلا أن معظمهم أصيبوا بخيبة بعد إيقاف مسار الحافلة المخصصة للمناسبة والتي تنقل اللاعبين بسبب الحشود الهائلة، والاستعاضة عنها بجولة بالمروحية نظمت على عجل.



وهتفت حشود كبيرة من المشجعين الفرحين بأبطالهم طوال مسار العرض الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا من إحدى ضواحي بوينس آيرس إلى وسط العاصمة - لكن ذلك أدى إلى تقدم بطيء جدا للحافلة.



استمرت الحافلة في الزحف لحوالي 5 ساعات، حيث احتفلت الجماهير بالفوز المثير لمنتخبها بركلات الترجيح على فرنسا في نهائي كأس العالم، قبل اتخاذ قرار استبدال الحافلة بمروحية.



وقال مصدر حكومي إن ما يقدر بخمسة إلى ستة ملايين شخص احتشدوا على الطرقات لمواكبة أبطال المنتخب.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة غابرييلا سيروتي على تويتر «كان من المستحيل الاستمرار على الأرض بسبب الزحف الشعبي».



هذه الخطوة حرمت العديد من المشجعين، ومن بينهم اكبر حشد على الاطلاق الى جانب المسلة أي النصب التذكاري أوبيليسك في وسط بوينس آيرس الذين انتظروا لساعات طويلة من اجل رؤية الأبطال.



وألقى كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم باللوم على الشرطة لقرار التخلي عن مسيرة النصر.



وقال تابيا على تويتر «إنهم لا يسمحون لنا بالذهاب وتحية كل الناس حول أوبيليسك».



وقالت الشرطة إن ميسي والمدرب ليونيل سكالوني ولاعب الوسط رودريغو دي بول أخذوا معهم كأس العالم في رحلة بطائرة «هيليكوبتر» فوق مواقع العرض الرئيسية، بما فيها المسلة.



ثم استقل ميسي ولاعب الجناح أنخل دي ماريا طائرة خاصة إلى مسقط رأسهما في روزاريو، إلى جانب المهاجم باولو ديبالا.