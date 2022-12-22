وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات جديدة إلى مهاجم برينتفورد الدولي إيفان توني بشأن انتهاكات أخرى مزعومة لقواعد المراهنة.



ويواجه المهاجم البالغ 26 عاما حظرا طويلا بعد أن وجهت إليه الشهر الماضي 232 انتهاكا مزعوما لقواعد الرهان على مدى أربع سنوات.



واتهم توني بخرق قوانين الاتحاد المحلي للعبة 30 مرة جديدة، وذلك بين 14 مارس 2017 و18 فبراير 2019. وأمامه حتى 4 يناير لتقديم رد.



في المقابل، أصدر برينتفورد بيانا جاء فيه «تستمر مناقشاتنا الخاصة مع إيفان وممثليه القانونيين بشأن هذا الأمر».



وأقر توني الذي ارتفعت اسهمه كثيرا للانضمام إلى المنتخب الانجليزي في مغامرته في مونديال قطر، الشهر الماضي أنه كان يساعد الاتحاد الإنجليزي على تحقيقه في انتهاك تاريخي لقواعد المقامرة.