القاهرة - سامي عبد الفتاح



بهدف في الدقيقة (90+6) أنقذ لاعبو الاهلي صدارتهم لجدول الترتيب، وحصلوا على ثلاث نقاط غالية بالفوز على فاركو 2-1 ضمن الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري، واكتسح الزمالك ضيفه حرس الحدود برباعية نظيفة في واحدة من افضل مباريات الفريق الأبيض هذا الموسم، فيما استعاد الاسماعيلي طعم الانتصارات بالفوز على إنبي 2-1، وفاز طلائع الجيش على البنك الأهلي بنتيجة 1-0.



في ستاد السلام، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب جدول الدوري، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 7 في المركز 11.



وافتتح الفريق الأحمر التسجيل في الدقيقة 30، بواسطة أحمد عبد القادر.



وبعد 6 دقائق سجل فاركو هدف التعادل عن طريق أحمد شريف.



وفي الدقيقة 90+6 جاء الهدف الحاسم بعد كرة عرضية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليمررها برونو سافيو رأسية إلى محمد شريف ليحولها رأسية داخل الشباك.



وفي ستاد القاهرة، فاز الزمالك على حرس الحدود (4-0)، أحرز رباعية «الأبيض» كل من يوسف أسامة نبيه وأحمد سيد زيزو (هدفين) ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» في الدقائق 15 و55 و78 و88.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 20 نقطة في المركز الثاني، وظل حرس الحدود في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 3 نقاط.



وتنطلق غدا الجولة التاسعة بمباراتين، الأولى تجمع بين الاتحاد السكندري وسيراميكا، والثانية بين الداخلية وبيراميدز.