الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حرص نادي الدحيل القطري على إقامة احتفالية خاصة للجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وذلك بمناسبة فوز منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022.



ونشر الحساب الرسمي لنادي الدحيل على «تويتر» صورا للاعبين وهم يقومون رفقة مدربهم بالاحتفال فيما حمل كريسبو ألوان العلم الأرجنتيني، فيما عبر المدرب عن سعادته الكبيرة بهذه اللفتة الرائعة، التي رفعت الحماس والمعنويات في الفريق القطري.



وشارك في الاحتفالية جميع لاعبي الدحيل الذين شاركوا في التدريب بمن فيهم اللاعبون الدوليون بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخباتهم عقب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.



وكان فريق الدحيل استأنف تدريباته استعدادا لاستكمال منافسات الدوري القطري، حيث يلتقي الغرافة مساء 4 يناير المقبل في انطلاق مباريات الجولة الثامنة من المسابقة والتي ستقام على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



من جانبه، أعرب كريسبو عن سعادته الغامرة بهذه اللفتة الطيبة من إدارة ولاعبي نادي الدحيل على مشاركتهم في فرحته بتتويج التانغو بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، واستعادة اللقب الغائب منذ مونديال المكسيك 1986.



اجتماع غرب آسيا



وإلى ذلك، عقدت لجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اجتماعا عبر الاتصال المرئي ناقشت خلاله الأجندة المقترحة للبطولات المزمع إقامتها في العام 2023.



وشارك في الاجتماع الذي ترأسه العراقي حسين سعيد، كل من حمد المناعي (قطر) وسيف المنصوري (الإمارات) والدكتور خالد بن مقرن (السعودية) ومهند الأنصاري (البحرين)، وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا.



وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه خلال العامين 2021 و2022 وكشف الملامح الرئيسية لأجندة عام 2023 الأولية، وما تتضمنه من بطولات دورية دأب الاتحاد على تنظيمها سنويا وتلك التي تم استحداثها مؤخرا إلى جانب تصورات خاصة بتنظيم بطولات جديدة لأول مرة.



وكما تم تقديم شرح عن استراتيجية عامي 2023 و2024 التي تركز على توسيع رقعة المشاركات ضمن بطولات الاتحاد، واعتماد نظام التناوب في استضافتها مع الاستمرار ببرمجة مواعيدها بما يتناسب مع أجندة الاتحاد الآسيوي، بحيث تكون تحضيرية للاستحقاقات القارية، سواء للتصفيات أو النهائيات، مع استمرار العمل لاعتماد بطولات اتحاد غرب آسيا لتكون مؤهلة للنهائيات الآسيوية.



وشملت الاستراتيجية أيضا، الاستمرار بالعمل ضمن خطة التطوير الخاصة بكرة القدم الشاطئية وكرة الصالات وكرة القدم الإلكترونية في المنطقة ولكلا الجنسين، مع الإبقاء على تجربة تنظيم بطولات للأندية النسوية والعمل على استحداث بطولات لأندية الرجال بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية الأخرى، ووضع خطة تطوير متكاملة لفئة الواعدين ولكلا الجنسين.