أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف العداءة الكينية ديانا تشيمتاي كيبيوكي، الفائزة بماراثون بوسطن عام 2021، لمدة ستة أعوام بسبب انتهاكات متعددة لقانون مكافحة المنشطات.



وبعد ايقافها مؤقتا في أكتوبر، أصدرت وحدة النزاهة عقوبة مدتها ست سنوات للتلاعب بالأدلة واستخدام مادة محظورة (تريامسينولون) كان لايزال يسمح باستخدامها بشروط معينة في عام 2021، قبل أن يتم حظرها نهائيا في المسابقات منذ يناير الماضي.



وفازت كيبيوكي (28 عاما) بماراثون بوسطن في أكتوبر 2021، أحد الماراثونات الستة «الكبرى»، قبل أن يتم الكشف عن استخدامها مادة التريامسينولون المحظورة، ثم استخدمت وثائق مزورة من مستشفى لتبرير موقفها، ما ادى إلى انزال عقوبة أشد بها.



وجردت كيبيوكي من فوزها في ماراثون بوسطن وتم ايقافها حتى يونيو 2028.



وأعلنت وحدة النزاهة ايضا ايقاف لفترة خمسة أعوام عداءة كينية أخرى هي بيوريتي شيروتيش ريونوريبو عقب فحص إيجابي لمادة الفوروسيميد (مدر للبول) واستخدام مستندات مزورة أيضا.



وتألقت ريونوريبو (29 عاما) بفوزها بماراثون باريس في 2017 وبراغ في 2021.



وتم إيقاف أكثر من 25 رياضيا ورياضية من كينيا منذ بداية العام. في حين وعدت الحكومة باستثمارات بقيمة خمسة ملايين دولار سنويا لمدة خمس سنوات لتمويل مكافحة المنشطات.