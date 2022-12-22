

منصور السلطان



اصيب 3 اشخاص بينهم امرأة بجروح وكسور اثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ودهس امرأة تقود دراجة هوائية مساء اول من امس على جسر جابر الأحمد.



وفي التفاصيل، كما ذكرها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن بلاغا ورد مساء اول من إلى غرفة عمليات الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم وقع على جسر الشيخ جابر الأحمد. وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف الى موقع البلاغ حيث تبين ان حادث تصادم وقع بين سيارتين ودهس امرأة تقود دراجة هوائية وانه يوجد 3 حالات اصابات بجروح وكسور فتم استدعاء الاسعاف الجوي الذي قام بنقلهم الى المستشفى، فيما باشر رجال المرور تسهيل حركة المرور بعد سحب السيارتين.