أفادت دراسة طبية حديثة أجريت في كلية الطب بجامعة بوسطن بأن ارتفاع ضغط الدم قد يضاعف من خطر إصابة البالغين بالصرع.



أجريت الدراسة على ما يقارب ألفين و986 من البالغين في الولايات المتحدة بمتوسط عمر 58 عاما، تم تحديد 55 حالة صرع جديدة خلال متابعة متوسطها 19 عاما.



وكشف الفريق البحثي عن أن ضغط الدم المرتفع الذي يعرف على أنه وجود ارتفاع في ضغط الدم أو استخدام الأدوية الخافضة للضغط مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصرع بمقدار الضعف تقريبا، عقب استبعاد المشاركين الذين يعانون من ضغط دم طبيعي على الأدوية الخافضة للضغط، وأن ارتفاع ضغط الدم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصرع بمقدار 2.44 مرة.



وفي سياق قريب، توصلت دراسة أجريت في كلية الطب جامعة «مين» الأميركية إلى أن استهلاك الزبادي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم لدى كبار السن الذين لديهم مستويات مرتفعة. وفحص الباحثون العلاقة بين استهلاك الزبادي وضغط الدم بين كبار السن الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع أو لا يعانون منه، وحللوا بيانات مقطعية لـ 915 بالغا (متوسط العمر 62.1 عاما)، وكشف الفريق عن انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي بين أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يتناولون الزبادي.