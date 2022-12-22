منصور السلطان



تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين غير كويتيين بحوزتهما 5 كيلوغرامات من مادة «الكيميكال» المخدرة، بالإضافة إلى 500 حبة مؤثرات عقلية خلال مداهمة جاخور في بر السالمي.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» ان معلومات سرية وردت إلى رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصين يروجان للمواد المخدرة على الشباب في نطاق محافظة الجهراء، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني للمتابعة والبحث والتحري عن الشخصين، وبعد أقل من أسبوع اتضح أن الشخصين شقيقان من غير محددي الجنسية وانهما يتاجران بالمواد المخدرة في نطاق محافظة الجهراء.

وأضاف المصدر: بعد الرصد والتأكد من وجودهما في جاخور في بر السالمي يستغل مخزنا للمواد المخدرة، وإصدار إذن من النيابة تمت مداهمة الجاخور والقاء القبض عليهما وبتفتيش الجاخور عثر على 5 كيلوغرامات من مادة الكيميكال و500 حبة مخدرة و3 ميزان حساس ومبلغ مالي 1500 دينار حصيلة البيع اليومي. وبعد إخضاعهما للتحقيق واعترافهما تمت إحالتهما إلى النيابة العامة.