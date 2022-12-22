عبدالله قنيص



شرع رجال مباحث العاصمة في البحث عن لص مجهول سرق مجوهرات وساعات من منزلين متجاورين في منطقة السرة تقدر قيمتها بـ 46 ألف دينار.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن مواطنة قالت انها كانت تتناول العشاء ولدى عودتها وجدت أن باب شقتها في السرة قد تم كسره وأن أحدا قام ببعثرة المحتويات. وأضاف المصدر: لدى حصر موجودات الشقة تبين لها اختفاء ساعتين ماركة عالمية بقيمة 10 آلاف دينار وعدد 2 حزام ذهب بـ14 الف دينار وعدد 2 سلسال «ذهب والماس» وعدد 5 أساور ذهب وقدرت المسروقات بـ 35 ألف دينار.



وتابع المصدر: أما الشقة المجاورة فتعود لمواطن وأبلغ عن سرقة عدد 2 ساعة ماركة عالمية نسائية وذهب لزوجته حيث قدر المسروقات بما يزيد على 11 ألف دينار.



هذا وانتقل فنيون من «الأدلة» لرفع الآثار وتصوير موقعي السرقة وسجلت قضيتين سرقة عن طريق الكسر.