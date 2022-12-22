عبدالعزيز الفضلي



قدم وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد استقالته لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني. وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أن المقصيد حدد موعد بدء استقالته في 26 من شهر يناير المقبل.



الى ذلك، أعلن وكيل التعليم العام أسامة السلطان عن البدء بتلقي طلبات النقل الداخلي والخارجي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2 يناير المقبل حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2023، وذلك للفئات التالية: «مدير مدرسة - مدير مدرسة مساعد - موجه فني - رئيس قسم - مشرف فني ـ معلم - محضر علوم»، لافتا إلى أنه لن يتم قبول أي طلب نقل بعد هذا التاريخ.



من جانب آخر، أصدر مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني قرارا بتكليف مراقب التعليم الثانوي متعب العتيبي مديرا للشؤون التعليمية بمنطقة العاصمة التعليمية، وكذلك تكليف يوسف حاجية مديرا للشؤون الإدارية بمنطقة العاصمة التعليمية، ومطلق المطيري مديرا للأنشطة التربوية بمنطقة العاصمة التعليمية، يأتي ذلك نظرا للشواغر التي تعاني منها المنطقة التعليمية.



