توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ وغائم جزئيا لنهار اليوم الخميس، وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب على أن تتحسن تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 15 درجة مئوية.