كشف المستشفى حيث يتلقى أيقونة كرة القدم البرازيلية بيليه، العلاج تدهور حالته الصحية في ظل معاناته من مرض السرطان.

وأعلنت كريمة "الجوهرة السوداء" أنها ستقضي عيد الميلاد (كريسماس) إلى جوار والدها.

وتم نقل بيليه 82/ عاما/، الذي استأصل ورما من القولون في سبتمبر 2021، لأحد مستشفيات مدينة ساو باولو البرازيلية يوم 29 نوفمبر الماضي.

وذكر بيان أصدره المستشفى في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء: "إن حالة إيدسون أرانتس دو ناسيمنتو الصحية، الذي يعالج من مرض السرطان، قدتدهورت، وأنها تتطلب مزيدا من الرعاية بسبب معاناته من قصور في الكلى والقلب".

وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا": "لايزال المريض في غرفة عادية بالمستشفى، تحت الرعاية اللازمة من الفريق الطبي".

وكتبت كيلي ناسيمنتو، ابنة بيليه، على حسابها بتطبيق "إنستجرام" إنه تم تعليق احتفالات عيد الميلاد في المنزل. قررنا مع الأطباء أن من الأفضل لنا، لأسباب مختلفة، أن نبقى هنا بكل الرعاية التي تقدمها لنا هذه العائلة الجديدة بمستشفى أينشتاين!".