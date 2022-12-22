عاطف رمضان

أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، عن وجود محادثات بين الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود مع وجود النوايا الطيبية من الجانبين ، متمنيا التوصل إلى اتفاق للانتهاء من موضوع ترسيم الترسيم الذي يهم الدولتين.

وأكد الوزير في تصريحات صحافية على هامش حفل البدء في تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت، بشأن لقائه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد أن الكويت لديها علاقات جيدة مع إيران واللقاء الذي تم مع وزير الخارجية الإيراني في الأردن كان لقاء تعارفيا ووديا .

وبخصوص تدشين مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال إنه يعد مشروعا واعدا وحيويا ومفيدا لكافة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وايضا لمنطفة جنوب العراق .

واعتبر وضع حجر الاساس للمشروع الذي طال انتظاره انطلاقة جيدة، متمنيا للمشروع التوفيق، ومتوقعا انجازه في عام ٢٠٢٤ ليتم العمل بالمشروع لتحقيق كل ما يتمنى أهل وشعوب دول المنظقة .





