وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني

(نص السؤال)

نصت المادة ( 3 ) من قانون الجامعات الحكومية بانها يجب ان تلتزم (باستقطاب اساتذة جامعيين وباحثين وإداريين على مستوى عال ومتميز وفق معايير الشفافية والحوكمة).

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة من اللوائح والقواعد والضوابط المنظمة لاستقطاب الأساتذة الجامعيين والباحثين والإداريين للعمل في جامعة عبدالله السالم، ومن هي الجهات التي اقرت هذه اللوائح ؟ وهل تتوافق هذه اللوائح مع معايير الشفافية والحوكمة؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.