المحرر البرلماني

قال رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب عبدالوهاب العيسى، إنه بعد انتهاء مهلة الشهر عقدنا صباح اليوم، اجتماعاً مع وزارة المالية وقيادات الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على 7 نقاط مهمة وهي:

1) تأجيـل أقسـاط المتعثـريـن مـن جائحـة كورونـا حـتـى يتجـاوز المشـروع المتعثر الأزمة وعدم ربطها بمدة زمنية محددة.

٢) إعـادة تمويـل جميـع المتعثـريـن مـن جائحـة كورونـا الممـولين مـن الصـندوق الوطني للمشروعات الصغيرة بما لا يتجاوز السقف الأعلى.

3) القيـام بتعـديل تشـريعي يمكـن الصـندوق مـن تمويـل المشـاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة من جائحة كورونا من خارج الصندوق.

4) إقرار تعـديل تشـريعي يحمـي المشـاريع الصغيرة والمتوسـطـة مـن الكـوارث الطبيعية إن حصلت مستقبلاً لا سمح الله.

5) دراسـة التجربـة السنغافورية فـي تمويـل المشـاريع الصغيرة مـن خـلال الترخيص لصناديق الاستثمار المغامر (Venture Capital).

6) تأسيس أكبـر حـاضـنـة أعمـال فـي الـعـالـم عبـر تخصيص أرض لإقامـة مدينـة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وإدارة الصندوق الوطني.

۷) تشكيل ورش فنيـة متخصصـة مـن الحكومـة والمجتمـع المـدني لإضـافة أو تعديل على ما سبق من اقتراحات لتطوير هذا القطاع.