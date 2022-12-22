قال مسؤولون في نيبال إن السلطات سوف تفرج عن السفاح الفرنسي تشارلز سوبراج، الذي كانت قصته مصدر إلهام لمسلسل "الثعبان" من انتاج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، من أحد سجون البلاد.

وقال إيشواري براساد باندي، المسؤول بالسجن المركزي في العاصمة كاتماندو، إن سوبراج الذي يقضي عقوبتين بالسجن مدى الحياة لإدانته بقتل سائحين اثنين في نيبال، سوف يتم الإفراج عنه -ربما اليوم بعد قضاء 19 عاما في السجن، وفقا لنظام المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا أمرت الأربعاء بإطلاح سراح سوبراج الذي يبلغ من العمر 78 عاما قبل عام من إكماله فترة عقوبته.

وقال باندي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم: "سوف يتم الإفراج عنه حالما نتلقى خطابا بذلك من محكمة مقاطعة بهاكتابور يخطرنا بعدم وجود أي قضايا معلقة ضده. وقد يحدث هذا في وقت لاحق اليوم أو غدا". وأضاف أنه سوف يتم تسليم سوبراج لسلطات الهجرة بعد الإفراج عنه.

وقال الناطق باسم المحكمة العليا بيمال بوديل، إن الأمر اتخذ على أساس تقدم سوبراج في السن، وحسن السير والسلوك وتدهوره حالته الصحية.

وقالت المحكمة العليا في حكمها إنه سوف يتعين على سوبراج مغادرة نيبال خلال 15 يوما عقب إطلاق سراحه.