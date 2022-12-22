ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الشركة الصانعة للعبة الفيديو الشهيرة "فورت نايت" وافقت على دفع تسوية قياسية بشأن التهم بانتهاك خصوصية الأطفال، وتعريض الأطفال والمراهقين للمضايقات المحتملة، وخداع اللاعبين من جميع الأعمار لإجراء عمليات شراء غير مرغوب فيها داخل اللعبة.

وأوضحت "سي إن بي سي" أن لجنة التجارة الفدرالية أقرت أن "إيبك جيمز" (Epic Games) ومقرها نورث كارولينا ستدفع ما مجموعه 520 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأنها جمعت بيانات شخصية من الأطفال دون الحصول على موافقة ولي الأمر أو الوصي.

وتواجه "إيبك جيمز" اتهامات أيضًا بتعريض الأطفال والمراهقين للتنمر والتهديدات والمضايقات والقضايا الخطيرة والصادمة نفسياً مثل الانتحار أثناء استخدام "فورت نايت" من خلال خاصية التواصل باستخدام الصوت والنص داخل اللعبة.