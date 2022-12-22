تم إدراج عشر مدن من حاضرات مقاطعات ومدن رئيسة، و11 مدينة أخرى على مستوى المحافظات، كأسعد المدن في الصين لعام 2022، وفقا لمنتدى عقد في هانغتشو، حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، يوم الأربعاء الماضي.

وتشمل أسعد المدن تشنغدو وهانغتشو ونينغبو وشينينغ وقوانغتشو وتشانغشا وشنيانغ وخفي وتشينغداو ونانجينغ.

كما تم اختيار عشر مدن على مستوى المحافظات و10 أحياء حضرية كأسعد الأماكن.

وتم اختيار المدن من قبل مجلة "أورينتال آوتلوك" ومؤسسة "لياوانغ" الفكرية، اللتين تديرهما وكالة أنباء شينخوا، في عملية استمرت شهرين وشملت جمع البيانات الضخمة والاستبيانات وحلقات النقاش.

واختيرت المدن المذكورة لجهودها في السعي من أجل رفاهية الناس والسعي لتحقيق التنمية النوعية، والتنمية الخضراء والحكم الرشيد. ويرتبط شعور سكانها بالسعادة أيضا بالنظر إلى ظروف التعليم المحلي والتوظيف والدخل والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والظروف المعيشية، وفقا للمنظم.

وتتم تسمية أسعد المدن في الصين كل عام منذ العام 2007.