يستعد الفنان أحمد السقا لعرض مسرحية "سيدتى الجميلة" بالقاهرة، يومى 30 و31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تحقيق العرض نجاحاً كبيراً في السعودية.

وأطلق صناع المسرحية البانرات الدعائية في الشوارع وعلى الكبارى كما تم فتح باب حجز التذاكر استعدادا للعرض.

ويعيد النجمان أحمد السقا وريم مصطفى تقديم مسرحية "سيدتي الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا،ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

"سيدتي الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.