تعتزم ألمانيا تطوير استراتيجية إدارة خاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون العام المقبل لتبت في أمور أخرى، من بينها كيفية نقل هذا الغاز، والمكان الذي يتعين تخزينه فيه. وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول في سياسة الطاقة الألمانية خلال العقد الماضي.

وكانت الحكومة الألمانية قيدت تقنية احتجاز الكربون بسبب مقاومة محلية. وأوصى صانعو السياسة الآن تحديث التشريع، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج استنادا إلى بيان صادر من وزارة الاقتصاد. وترى الوزارة حاجة إلى تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه والمعروفة اختصارا بـ تقنيات "سي سي إس يو" وذلك لإخراج الانبعاثات الكربونية من الغلاف الجوي وإزالة الكربون من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وكانت برلين قالت بالفعل إنها مستعدة لإنفاق أكثر من 10 مليار يورو خلال العامين المقبلين في إطار برنامج دعم الطاقة النظيفة والذي يشجع على استخدام الهيدروجين وكذلك تقنيات "سي سي إس يو".