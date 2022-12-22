قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إن رفع معدلات الفائدة، مثل رفعها بواقع نصف نقطة خلال اجتماع البنك هذا الشهر ربما يصبح المعيار، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لمواجهة التضخم المرتفع.

وقال جويندوس في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية، نٌشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي، إنه على الرغم من التوقعات بركود الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الشتاء، يجب أن تستمر سياسة التشديد النقدي .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جويندوس قال إن" زيادة معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ربما يصبح المعيار الجديد على المدى القريب"، مضيفا" علينا أن نتوقع رفع معدلات الفائدة بهذه الوتيرة لفترة من الوقت".

وأضاف" بعد ذلك سوف تدخل معدلات الفائدة لمنطقة تقييدية". وقال" الخطوات التي اتخذنها حتى الآن لها تأثير على التضخم، ولكن مازال يتعين أن نقوم بالمزيد".